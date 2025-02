Panorama.it - Rimpianto Juventus, il treno scudetto è già passato

Laè tornata in lotta per lo? Suggestione che esiste dopo un mese di febbraio che ha riscritto la storia di questo campionato, rilanciando la squadra di Thiago Motta – 4 successi di fila -, azzoppando Napoli, Inter e Atalanta che facevano gara a parte e combinando il tutto con lo scenario lasciato in eredità dalla settimana delle lacrime italiane in Europa. Asciugati i pianti per le eliminazioni precoci,e Atalanta si sono accorte di avere in mano un tesoretto di energie da spendere in un finale di stagione in cui godranno dello stesso privilegio di Conte di poter ragionare su una sola partita per settimana (con l’eccezione della Coppa Italia per Thiago Motta) mentre l’Inter dovrà dosare le forze con incroci terribili come l’andata dell’ottavo di Champions League dopo la trasferta a Napoli e il ritorno prima di quella a Bergamo.