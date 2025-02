Sport.quotidiano.net - Rimini spiazzato, l’Arezzo ritrova il sorriso e i tre punti: 0-2

, 24 febbraio 2025 –ile i tre, sfatando anche il tabù della maglia nera che fin qui aveva registrato solo passi falsi. Un successo per il morale e per la classifica che consente di restare con il fiato sul collo della Pianese, sesta in classifica. Bucchi stupisce tutti a. Dopo due sconfitte consecutive e una vittoria che manca dal 18 gennaio, il tecnico amaranto disegna una formazione a dir poco offensiva facendo indossare al suo Arezzo un 4-3-3 a dir poco atipico. Difesa a quattro con Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti. A centrocampo un solo mediano di ruolo come Damiani con Guccione play davanti alla difesa supportato anche da Capello quindi il tridente offensivo con Pattarello, Tavernelli e Ravasio al centro. Una mossa che crea subito qualche grattacapo al, ma soprattutto il Cavallino scende in campo con il piglio giusto.