Riduzione contributiva per i forfettari: a chi spetta e come fare richiesta

I lavoratori autonomi, artigiani e commercianti in regimeo possono richiedere unapari al 35 per cento della contribuzione previdenziale dovuta all’Inps, disciplinata dalla legge 190/2014. Tra le misure inserite nella nuova legge di bilancio 2025 sono presenti alcune ulteriori agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi, in particolare per chi si iscrive per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti Inps. Le cose da sapere.Ladel 35 per cento per iEuro e calcolatrice (Getty Images).Il regime previdenziale di favore per artigiani e commercianti autonomi prevede ladei contributi previdenziali nella misura del 35 per cento sulla quota fissa dei contributi (calcolata sul reddito minimale) e sui contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.