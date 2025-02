Dayitalianews.com - Ricoverata al San Camillo in gravi condizioni una 19enne investita in strada da un’auto che non si ferma a prestare soccorso. Il conducente, di 22 anni, rintracciato e denunciato. L’incidente a Paliano

Restanoledella ragazza di 19nella tarda serata di ieri a, in provincia di Frosinone. La giovane è attualmentepresso l’ospedale Sandi Roma, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.Secondo le prime ricostruzioni, a travolgerla sarebbe stato un 22enne del posto, che dopo l’impatto non si èto a. Il giovane è statopoco dopo dai Carabinieri della compagnia di Anagni eper omissione di.Dinamica dele intervento dei soccorsiIl drammatico episodio si è verificato intorno alle 23:00, nei pressi del Parco Willy Monteiro Duarte, in località I Cappuccini.La vittima, dopo essere stata, è rimasta a terra incritiche, incapace di muovere le gambe e con una profonda ferita a un fianco.