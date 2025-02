Bergamonews.it - Ricordo di Alda Merini, Alberto Chines e Rocco Ronchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto dial pianoforte in Sala Piatti, ildia Bonate Sopra, l’incontro conad Albino per “Pensare dalla Ripa” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 24 febbraio.Ecco gli appuntamenti.alle 20 alla Sala Piatti, a, si terrà un concerto dial pianoforte.Il programma prevede:Jean-Philippe Rameau(arrangiamento di Paul Dukas)Les Indes GalantesLudwig van BeethovenSonata in re maggiore, Op.28Igor’ Fëdorovi? Stravinskij(arrangiamento di)Le Sacre du PrintempsL’iniziativa rientra nel programma della stagione concertistica della Società del Quartetto.alle 21 al Cinema del Borgo, a, verrà proposta la visione del film “Dachbodentanz”, diValtellina con Ensemble Nuovi Orizzonti.