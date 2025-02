Vanityfair.it - Riconoscere le borse false: i consigli infallibili da veri esperti

In questi giorni sta tenendo banco la notizia del (presunto) dono diHermès (così pare), da parte della ministra Santanchè nei confronti di Francesca Pacale. Noi ci teniamo alla larga dalla querelle, ma cogliamo l'occasione per affrontare il tema dei falsi. Il prezzo è allettante, la qualità sembra buona, il modello pare proprio originale? Mai fermarsi alle apparenze. Ecco una mini guida per affrontare le incertezze e non incappare in pericolosi falsi, quando si compranopreloved e vintage