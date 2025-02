Rick Wakeman | ‘The Final One-Man Piano Show’

Leggi su Funweek.it

Parte il 27 febbraio dal Teatro Comunale di Thiene (Vicenza) il tour italiano di, storico componente degli YES e icona del rock progressive. Dopo più di 50 anni e 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo con gli YES e i 10 milioni raggiunti con i suoi lavori personali di compositore, il grande musicista britannico e talento delle tastiere, entrato nel 2017 nella Rock Hall of Fame, ha deciso di porre fine ai lunghi one-man tour americani per concentrarsi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri musicisti. Theone-manshow sarà nel nostro paese per sei imperdibili date: 27 febbraio THIENE (VICENZA) Teatro Comunale; 28 febbraio LEGNANO (MILANO), Teatro Comunale Tirinnanzi; 1 marzo SERIATE (BERGAMO), Cine Teatro Gavazzeni; 2 marzo PARMA, Auditorium Paganini; 3 marzo FORLI, Teatro Diego Fabbri; 4 marzo ROMA, Auditorium Parco della Musica.