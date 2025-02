Leggioggi.it - Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura dellaai contribuenti che eranodal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.Tramontata al momento la5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, restauna riapertura dei termini a chi aveva già aderito allae ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari. Questa la riformulazione approvata con la conversione al Senato del Milleproroghe. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef.