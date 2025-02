Sport.quotidiano.net - Rete annullata in zona Cesarini a Grassi. Sangiustese avanti, l’Urbania risponde. Poi il brivido finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 URBANIA 1(4-4-2): Rossi; Morazzini, Aliffi (29’ st Tarulli), Iommi, Pasqualini; Gaspari, Straccio (14’ Marini), Rogerio, Di Giminiani (13’ st Cresci); Cornero (22’ st Di Ruocco),(22’ st Formentini). A disp.: Campetella, Innamorati, Cognigni, Tulli. All. Diamanti (Giandomenico squalificato). URBANIA (4-2-3-1): Nannetti; Scarcella (40’st Sema), Dal Compare, Paoli, Antoniucci; Carnesecchi, Cannoni; Nunez (29’ st Monachesi), Bicchiarelli (44’ Franca), Sarli (34’ st Lani); Rivi. A disp.: Stafoggia, Temellini, Andreoni, Ciarafoni, Diene. All. Lilli. Abitro: Crincoli di Ascoli. Reti: 5’, 9’ st Franca. Note – Ammoniti: Pasqualini, Marini, Cannoni, Dal Compare, Scarcella. Non ci sono vincitori nel duello per il quinto posto in una partita che inizia bene per la