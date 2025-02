Lanazione.it - “Restituiteci la piazzetta dedicata a Pascoli”. Italia Nostra chiede la rimozione del cantiere

Massa, 24 febbraio 2025 – Liberate laal poeta Giovanni, chiusa dal 2016: è l’appello diMassa Montignoso sostenuta da numerosi poeti massesi. “Dobbiamo segnalare con estremo rammarico che lacon la bellissima fontanaa Giovanni, che fu restaurata negli anni 2000 dal Comune di Massa grazie all’iniziativa die di un gruppo di cittadini residenti, tra cui vogliamo ricordare Antonio Marchini, è chiusa con protezioni invalicabili ormai da nove anni – fa sapere il presidente, Bruno Giampaoli – Laè stata utilizzata , e continua ad esserlo, come area diper il progetto Erp di recupero dell’area sottostante. Fa specie che non si sia pensato di trovare un’altra area idonea e soprattutto che questa chiusura si protragga ormai da otto anni e nel frattempo l’asilo realizzato in via Galvani non è stato aperto e permane la situazione di degrado.