Renzo Rubino omaggia Lucio Dalla con la sua versione di Henna

A pochi giorni dagli anniversari dedicati al ricordo di Lucio Dalla, Renzo Rubino gli rende omaggio con una rivisitazione intima e vibrante di Henna, in uscita il 28 febbraio per DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy in radio e in digitale. Un tributo carico di rispetto e amore per un artista che ha segnato la storia della musica italiana, riportando alla luce una delle sue canzoni più profonde e mai così attuali come oggi. La nuova versione del cantautore pugliese si spoglia di qualsiasi artificio, lasciando spazio a un'interpretazione essenziale ma potentissima, grazie alla produzione firmata dallo stesso Renzo Rubino con i produttori Taketo Gohara e Niccolò Fornabaio.