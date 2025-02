Lanazione.it - “Rent to buy” in Toscana, formula poco usata ma ancora valida. Cosa c’è da sapere e i numeri

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 febbraio 2025 – Inil ‘to buy’, ovvero l’affitto con riscatto, resta unautilizzata. Ogni anno si registrano appena un centinaio di compravendite con questo metodo, su un totale di 47.285 transazioni immobiliari nel 2023. Una percentuale che sfiora appena lo 0,2%, confermando quanto ilto buy fatichi a imporsi nel mercato immobiliare regionale. Secondo Simone Beni, presidente toscano della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), la scarsa diffusione di questo strumento è legata soprattutto agli svantaggi fiscali per i proprietari: «Il problema principale è la tassazione nella fase. Questo scoraggia i venditori che preferiscono optare per formule più tradizionali». Cos’è ilto buy e come funziona Introdotto dal decreto Sblocca Italia del 2014, ilto buy nasce per favorire l’accesso alla casa di chi non può (o non vuole) acquistare subito.