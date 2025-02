Rekeep, finalizzata con successo l’operazione di rifinanziamento del debito

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, comunica di aver concluso condidella parte principale dell’indebitamento finanziario del Gruppo. In particolare, a seguito del perfezionamento dell’offerta del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2029 per un importo complessivo in linea capitale pari a 360 milioni di .