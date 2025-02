Tpi.it - Reinventare l’ordinario: come la tecnologia ha cambiato la vita quotidiana

Laha trasformato quasi ogni aspetto della nostra, reinventando anche le attività più ordinarie. Dal modo in cui comunichiamo afacciamo acquisti, lavoriamo e ci divertiamo, i progressi delladigitale hanno reso lapiù comoda, efficiente e connessa. Ciò che un tempo era considerato banale è stato rivoluzionato da innovazioni che continuano a plasmare il mondo moderno.Comunicazione: istantanea e globaleSono finiti i giorni in cui si aspettava una lettera per settimane o ci si affidava ai telefoni fissi per le conversazioni. Oggi, smartphone, social media e app di messaggistica istantanea consentono alle persone di connettersi all’istante, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Le videochiamate hanno reso possibile l’interazione faccia a faccia anche tra continenti diversi e i chatbot con intelligenza artificiale (IA) stanno semplificando il servizio clienti e l’assistenza.