Recupero case popolari Dal Comune due milioni | Più attenzione ai fragili

Recuperare il patrimonio immobiliare pubblico obsoleto per favorire nuove soluzioni alloggiative. È questa la finalità che ha spinto l’assessorato alle Politiche abitative a mettere in campo una strategia che ha portato a stanziare, dal 2023, risorse comunali per quasi duee 300mila euro, coi quali si stima di recuperare 213 alloggial momento non assegnabili. Il piano didellecittadine, caldeggiato dall’assessore alle Politiche abitative Cristina Coletti, dal 2023 ha visto un flusso finanziario superiore alle risorse assegnate a Ferrara dalla Regione, nell’ambito del suo programma straordinario di. Per la riqualificazione degli immobili pubblici, nelle ultime tre annualità viale Aldo Moro ha infatti destinato a Ferrara un milione e e 727mila euro.