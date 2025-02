Quotidiano.net - Record per la Cassa di Ravenna: "È il miglior bilancio dal 1840"

UTILE E DIVIDENDO al massimo storico nel 2024 per ladi, con crediti deteriorati in flessione così come i prestiti alla clientela; conti ‘super’ anche per il Gruppo bancario che comprende, oltre a la, anche la Banca di Imola, il Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi. Unpositivo reso possibile anche grazie anche ai grandi sforzi di efficientamento, innanzitutto tecnologico, messi in campo dal CSE, innovativo centro servizi tecnologici e non solo. I dati relativi alladiindicano un utile lordo cresciuto a 52,5 milioni (+25,04%) e quello netto aumentato a 37 milioni (+15,45%). Sulla scorta di questi risultati il Cda dellaha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo nella forma di una azione ogni 26 possedute (senza oneri fiscali per l’azionista) o, a richiesta, in contanti, di 61 centesimi di euro lordi per azione (+19,61% rispetto all’importo pagato nel 2024 in relazione al2023).