Ilrestodelcarlino.it - Recanatese travolta. Doppietta di Casolla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forsempronese 41 Forsempronese (4-4-2): Bianchini 6; Riggioni 6, Urso 6, Giunchetti 6, Camilloni 6; Conti 6 (42’ st Bucchi ng), Pandolfi R. 6,5, Thiane 6 (39’ st Satalino ng), Podrini 6 (6’ st Amerighi 6,5); Kyeremateng 6,5 (45’ st Pandolfi L. ng),6,5 (22’ st Broso 6,5). All. Fucili.(4-4-2): Del Bello 6; Mordini 6 (27’ st Pesaresi 6), Marcheggiani 6 (26’ st Canonici 6), Bellusci 6, Ferrante E. 6; D’Angelo 6, Ferrante D. 6,5, Giandonato 6 (6’ st Alfieri 6), Raparo 6 (27’ st Pierfederici 6); Spagna 6,5 (42’ st Pepa ng), Zini 6,5. All. Bilò. Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto 6. Reti: 15’ Zini; 27’ e 29’; 33’ st Amerighi; 46’ st Broso. Poco ma sicuro, la venticinquesima di campionato al comunale Bonci di Fossombrone, ieri pomeriggio, non è stata una noia per gli spettatori riuniti sugli spalti, tutt’altro.