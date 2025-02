Dilei.it - Re Carlo sovrano dal cuore d’oro, il regalo per i più deboli: “Non me l’aspettavo”

Red’Inghilterra ha festeggiato lo scorso settembre i primi tre anni di regno. Ma l’inizio della sua avventura danon è stato per nulla facile, visto che il conflitto con il figlio Harry e la cognata Meghan Markle non sembra essersi per nulla sanato, anzi la lontananza tra il monarca e i Duchi del Sussex sembra essere ancora più marcata. Ma nel suo ultimo anno da Re,d’Inghilterra ha dovuto affrontare anche un tumore e la stessa malattia ha colpito anche la nuora Kate Middleton.Malgrado le difficoltà, ReIII ha già imposto la sua linea alla monarchia e si è fatto notare per alcune scelte importanti. Ma ilha mostrato anche il suocon alcune iniziative benefiche, una di queste ha luogo nella sua residenza privata di Highgrove House.d’Inghilterra, l’iniziativa beneficad’Inghilterra sarebbe pronto ad accogliere un nuovo membro nella sua famiglia.