Ilfattoquotidiano.it - Rapinato 15enne nel weekend su un filobus a Milano: preso a bottigliate in testa

inmentre suldella linea 91, a. A raccontare cosa gli è accaduto è stato un. L’aggressione è avvenuta nella zona di Calvairate nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera il gruppo di aggressori, descritti dalla vittima come di origine nordafricana, hanno prima spruzzato lo spray al peperoncino in tutto il, che a quel punto si è fermato. Così il gruppetto si è diretto verso l’obiettivo, un giovanissimo di origine marocchina, colpendolo con una bottiglia per rapinarlo.Sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorritori del 118, che hanno portato ilin ambulanza alla clinica De Marchi. Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’episodio grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e del mezzo Atm.