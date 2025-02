Dayitalianews.com - Rapina un bambino di 11 anni con 500 euro in tasca: arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Due rapine per certi versi “atipiche”, che vedono come protagonisti giovanissimi sia tra le vittime che tra itori, si sono consumate nel giro di poche ore nel trevigiano.Laai ddi unUna delle due rapine si è verificata a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, dove un 18enne di origini marocchine ha avvicinato un 11enne perrlo. Il malvivente lo ha prima strattonato e poi gli ha sottratto la somma di 475dandosi alla fuga. I carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce e nel giro di poche ore sono riusciti a identificarlo e arrestarlo. Unadai contorni piuttosto anomali, sia per la giovanissima età della vittima sia per l’ingente somma di denaro in possesso di un.Poco prima c’era stata un’altraa Salgareda, commessa da un 20enne di Ponte di Piave, in provincia di Treviso, ai ddi un 17enne residente a Musile di Piave.