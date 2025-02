Thesocialpost.it - Rapina spettacolare al centro commerciale a Roma: banda in fuga dopo un colpo da film

Undegno di una sceneggiatura cinematografica ha scosso la capitale all’alba di oggi, 24 febbraio. Intorno alle 4:15, unacriminale ha assaltato la sede di una ditta di elettronica all’interno del complessoCommercity, situato a.Piano studiato nei minimi dettagliPer garantirsi la, itori hanno bloccato tutti gli accessi e le vie limitrofe utilizzando almeno cinque mezzi, tra auto e furgoni, dati alle fiamme. Oltre ai veicoli incendiati, sono stati disseminati chiodi a tre punte lungo via Portuense, via della Muratella, via Eiffel e la bretella autostradale, rendendo estremamente difficile l’intervento delle forze dell’ordine e degli eventuali inseguitori.Bottino ingente e indagini in corsoIl valore della refurtiva, composta da cellulari, computer e televisori, è ancora in fase di quantificazione, ma si prevede che si tratti di una cifra considerevole.