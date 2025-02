Iltempo.it - Rapina choc a Commercity, il testimone: "Come un film". Auto a fuoco e chiodi

Un maxi furto è stato messo a segno in un magazzino di prodotti elettronici in via Eiffel a, sulla via Portuense, tra i comuni di Roma e Fiumicino. Itori , un vero e proprio commando, dopo aver forzato una delle saracinesche del deposito hanno portato via, caricandoli su un furgone, cellulari, computer e televisioni. Per guadagnarsi la fuga, mentre erano inseguiti i ladri hanno lanciatoin strada ed hanno incendiato un furgone e un'vettura. Indaga la polizia. «Sono arrivato davanti anemmeno un'ora dopo il colpo. Le strade tutte intorno erano bloccate daenormi, che avrebbero fermato qualsiasi macchina, e dalche ancora bruciava lee rendeva l'aria irrespirabile. Era una di quelle scene che si vedono solo nei», racconta Daniele Calzetta, consigliere dell'XI municipio di Roma che all'alba di oggi è saltato giù dal letto per correre in via Eiffel.