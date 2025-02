Oasport.it - Ranking WTA (24 febbraio 2025): Jasmine Paolini scende al n.6, Mirra Andreeva in top-10

Leggi su Oasport.it

Ci sono aggiornamenti rispetto all’ultima settimana nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre le fila, ma non sta vivendo un grande momento di forma, viste le eliminazioni prima del tempo prima a Doha e poi a Dubai. Non ha saputo approfittarne la polacca Iga Swiatek, che resta però sempre l’avversaria principale. Più distanziata l’americana Coco Gauff (n.3).non è riuscita a difendere il proprio titoli sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurra è stata sconfitta dall’americana Sofia Kenin nel suo secondo match, dovendo fare i conti con una distorsione alla caviglia. Fortunatamente, nessun problema significativo, dal momento che l’azzurra ha ripreso ad allenarsi in vista di Indian Wells. La sua posizione attuale è la n.