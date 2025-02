Ranking Atp e Wta aggiornati | Sinner numero 1 almeno fino a Montecarlo Paolini perde due posizioni

Leggi su Sportface.it

Ecco iAtp e Wtaal 24 febbraio: si apre una settimana che vede ancora Jannikin vetta alla classifica maschile. In particolare, l’italiano inizia la sua 39esima settimana dauno al mondo, ma la notizia dei giorni scorsi è che questo primato rimarrà tale. Merito dei rivali più diretti di Jannik, nonché gli unici due che possono superarlo prima del suo rientro dalla squalifica, fissato a inizio maggio in tempo per gli Internazionali d’Italia. Infatti, sia Alexander Zverev che Carlos Alcaraz sono incappati in sconfitte fragorose rispettivamente a Rio de Janeiro e a Doha. Entrambi sono usciti di scena ai quarti di finale, con il tedesco che è stato battuto dall’argentino Francisco Comesana mentre lo spagnolo ha perso contro Jiri Lehecka.