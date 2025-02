Oasport.it - Ranking ATP (24 febbraio 2025): Jannik Sinner, re in ‘esilio’. Berrettini torna top-30

Leggi su Oasport.it

inizia la sua 38ª settimana da n.1 del mondo consecutiva. Giornate particolari per il pusterese, impossibilitato ad affrontare come avrebbe voluto il proprio percorso nel massimo circuito internazionale del tennis. La sospensione di tre mesi, frutto dell’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol”, l’ha costretto ai box, in attesa del suo ritorno (5 maggio).È già noto cherimarrà in vetta alla classifica mondiale almeno fino all’aggiornamento del 7 aprile, considerati il margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori e i lori risultati. Sì, perché il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz non sono riusciti ad avvicinarsi come avrebbero potuto all’altoatesino, viste le loro eliminazioni a sorpresa nei quarti di finale a Rio de Janeiro e a Doha.