Quotidiano.net - Rallentamento dei mercati azionari europei: Francoforte in crescita, Milano stabile

Leggi su Quotidiano.net

Lievedeidel Vecchio continente dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore resta quella diche, dopo il voto tedesco, sale dello 0,5%, con Madrid che cresce dello 0,4% mentreè piatta anche se sostenuta dalle banche. Limato dello 0,2% il listino di Londra, mentre Parigi cede lo 0,8% e Amsterdam lo 0,6%. L'euro oscilla sulla parità contro il dollaro a quota 1,046 dopo che il governatore della Banca del Belgio, Pierre Wunsch, in un'intervista al Financial Times si avvicina alla posizione tedesca e afferma che la Bce deve essere pronta a fermarsi nel taglio dei tassi. In questo contesto tiene anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni attorno ai 114 punti base, con un rialzo solo apparente rispetto ai 108 'basis point' dell'avvio dopo un cambio dei titoli di riferimento sui quali calcola il differenziale.