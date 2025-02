Rai, decretati i vincitori del XVII Premio Biagio Agnes

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 feb. (askanews) – La giuria delInternazionale di Giornalismo e Informazione “”, presieduta dal dottor Gianni Letta, ha decretato idellaedizione. La Cerimonia di premiazione della manifestazione – promossa dalla Fondazione– è in programma a Roma, in Piazza del Campidoglio, il prossimo venerdì 20 giugno. Il, che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione, prosegue nell’impegno di analizzare e raccontare sfide e complessità del nostro presente, con uno sguardo sul contesto italiano e internazionale. Passione per la verità, scrupolo, capacità di valorizzare storie con equilibrio e competenza: ilCarta Stampata va a Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera con un passato al quotidiano Il Messaggero.