Lapresse.it - Ragusa, bimbo massacrato di botte: arrestato il padre

I carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Modica, in provincia di, e della Stazione di Modica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne, gravemente indiziato del reato di lesioni gravi nei confronti del figlio di 5 anni.L’uomo si sarebbe reso responsabile delle percosse e delle violenze che hanno causato al bambino fratture multiple alle braccia e alle gambe, per cui sono stati necessari due delicati interventi chirurgici.Il minore, giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica per una riferita caduta accidentale dal letto, è subito parso al personale sanitario in condizioni critiche.Le successive analisi a cui è stato sottoposto e le valutazioni medico-legali disposte non hanno lasciato dubbi in ordine alla chiara incompatibilità delle lesioni/fratture refertate rispetto alla versione dei fatti fornita dai genitori del bambino, motivo per cui è scattata immediatamente la procedura di codice rosa.