Qui siamo oltre la vergogna Grande Fratello bufera sulla ‘solita’ | Cose immonde sbattetela fuori Video

Nel corso della giornata del 24 febbraio 2025, un episodio all’interno della Casa delha suscitato un acceso dibattito sui social. Durante una pausa in giardino, Shaila Gatta, ex velina della trasmissione, ha improvvisamente afferrato del sale e lo ha gettato alle spalle di Helena Prestes subito dopo il suo passaggio, commentando: “Un po’ di sale porta fortuna”. Questo gesto, accompagnato da un tempismo che molti hanno trovato sospetto, ha fatto sorgere dubbi: si trattava semplicemente di un rituale scaramantico o era un modo per lanciare una frecciatina a Helena?SHAILA CHE SI BUTTA IL SALE MENTRE PASSA HELENA,MA QUANTO PUOI FARE SCHIFO#pic.twitter.com/aFcEKSOJV3— ???????? ???????69% (@NatasciaE30) February 21, 2025 L’episodio richiama alla mente un comportamento simile verificatosi durante la settima edizione delVip, quando Luca Onestini era stato protagonista di un gesto analogo.