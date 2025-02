Liberoquotidiano.it - "Questo è l'ultimo avvertimento". Germania, Merz rompe gli indugi: con chi vuole il governo

"Abbiamo un mandato chiaro, costruiremo una Grosse Koalition": lo ha detto oggi Friedrich, candidato cancelliere per la Christlich Demokratische Union Deutschlands (Cdu). In dichiarazioni rese alla Konrad Adenauer Haus, all'indomani delle elezioni legislative, il dirigente ha aggiunto che "i colloqui inizieranno nei prossimi giorni". "Grosse koalition" è un'espressione tedesca che sta per "grande coalizione". Si tratterebbe incaso, come ai tempi della cancelliera Angela Merkel nel 2005, di un'alleanza che coinvolge la Cdu e i socialdemocratici della Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Spd). La possibilità di una coalizione di maggioranza del genere si è aperta dopo che i liberali di Christian Lindner e la Bundnis Sahra Wagenknecht (Bsw) non sono riusciti a superare la soglia del 5 per cento necessaria per entrare al Bundestag.