Amica.it - Questi sono i colori del trucco di primavera 2025

Leggi su Amica.it

Non solopastello. Se è vero che la bella stagione porta con sé la voglia di sfoggiare tonalità più leggere, divertenti e ariose, imake up per laseguono questa linea mantenendo però anche nuance più accese, in realtà degli evergreen.Street style, passerelle e red carpet ci hanno regalato diverse anticipazioni suimake-up che domineranno la stagione più calda, e di recente Pinterest ha diffuso la sua palette, che racchiude iche, secondo la piattaforma, saranno più in voga tra qualche mese.make up: la palette di PinterestLe nuance in classificale prime cinque emergenti su Pinterest, che scommette sul loro exploit nel mondo della moda, del design e ovviamente del beauty. Tonalità «meravigliose e stimolanti», sottolinea la piattaforma, sognanti come l’indaco o vibranti come il giallo burro, da usare (e osare) sia per il make up sia per la manicure.