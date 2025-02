Lanazione.it - "Quattro ammoniti in pochi minuti. La nostra gara è stata condizionata"

Mister Luca D’Angelo, seppur rammaricato per la sconfitta, ha lanciato messaggi di forza e coraggio all’ambiente. "Non avremmo meritato di perdere, abbiamo creato tanto, anche in dieci, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Fa parte del calcio, dobbiamo rimetterci in sesto e pensare alla prossima". Il tecnico, più volte osannato dai tifosi prima della, ha speso parole di elogio per la sua squadra, nonostante le difficoltà accusate nel corso della settimana: "Sono stati sette giorni non semplici, considerando gli stati febbrili di Lapadula, Hristov, Pio Esposito e Cassata, con lo stesso Vignali che ha accusato un problema. A ciò si devono aggiungere le assenze di Bertola e Elia. Nonostante ciò la squadra ha giocato una grandissima partita". Tra le righe, il tecnico aquilotto, sempre molto pacato sulle direzioni arbitrali, non ha mancato di rimarcare l’arbitraggio non perfetto di La Penna: "Ho parlato con l’arbitro, gli ho detto che ha indirizzato la partita con l’ammonizione a Bandinelli dopo solo 16 secondi.