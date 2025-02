Quarto mese di rialzo per l’inflazione area euro in gennaio sale al 25% Un problema per la Bce

Ilfattoquotidiano.it - Quarto mese di rialzo per l’inflazione area euro, in gennaio sale al 2,5%. Un problema per la Bce

, per ildi fila,dell’. Andamento che potrebbe indurre la Banca centralepea ad una maggiore prudenza sul percorso di riduzione dei tassi di interesse. Secondo la stima flash distat, lo scorso, l’indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,4% di dicembre. Anche nell’intera Ueha fatto registrare unilscorso, dal 2,7% di dicembre al 2,8%. La Bce considera “ottimale” un valore del 2%, seè oltre questa soglia la tendenza è quindi quella di alzare (o non ridurre) i tassi nel tentativo di raffreddare i prezzi.I tassi più bassi sono stati registrati in Danimarca (1,4%) e in Italia, dove però i prezzi hanno ripreso a crescere. In, nel nostro paese, il carovita si è attestato all’1,7% (dato armonizzato per i criteripei).