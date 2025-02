Game-experience.it - Quanto pesa Assassin’s Creed Shadows su PS5? Lo svela un leak

Mancano ancora settimane al lancio ufficiale di, ma unha giàto un dettaglio importante per i giocatori: il peso del gioco su. Una foto scattata alla schermata di download sulla console Sony indica che il titolo occuperà ben 85,39 GB di spazio su SSD. Un valore piuttosto elevato, ma in linea con le aspettative per un open-world di grande portata.Sebbene questi dati riguardino la versione, è probabile che la versione Xbox abbia dimensioni molto simili, mentre quella PC potrebbe risultare leggermente piùnte per via di texture in alta definizione e altre ottimizzazioni grafiche. Tuttavia, il peso effettivo del gioco al lancio potrebbe variare a causa di eventuali patch correttive rilasciate prima del day one. Ubisoft, infatti, potrebbe distribuire aggiornamenti per correggere bug o migliorare le prestazioni prima ancora che il gioco arrivi nelle mani della stampa e dei content creator.