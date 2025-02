Quotidiano.net - Quanto guadagnano le donne in meno degli uomini? I dati Inps sono impietosi

Roma, 24 febbraio 2025 – La parità di genere è ancora uno slogan. Alin ambito lavorativo. Lo confermano idel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’, riferiti al 2023, che aiutano a far luce sul gap che persiste tranel mercato del lavoro, a livello di occupazione ma anche di stipendio.occupate e più precarie Nel 2023 il tasso di occupazione femminile era al 52,5%, quasi il 20% inrispetto al 70,4%. Nel Rendiconto di generesi specifica anche che le assunzioni femminili rappresentano solo il 42,3% del totale. Solo il 18% delleassuntea tempo indeterminato a fronte del 22,6%. La maggior parte delle lavoratrici – il 64,4% – hanno contratti part time. Più di 15su centoa tempo parziale ma non per scelta mentre glicon part time involontarisolo il 5,1%.