Cultweb.it - Quanto era prodigiosa la memoria di Pico della Mirandola? La sua tecnica era eccezionale

Leggi su Cultweb.it

Giovanni, nato il 24 febbraio del 1463, è ricordato come una delle menti più brillanti del Rinascimento. La sua straordinaria capacità di memorizzazione è stata spesso oggetto di racconti e aneddoti, mac’è di vero in queste affermazioni? Diversi scritti dell’epoca riportano chefosse in grado di ricordare interi testi dopo una sola lettura e di discutere su centinaia di tesi filosofiche senza bisogno di appunti. Leggenda narra che riuscisse addirittura a recitare al’intera Divina Commedia. E a pronunciarla all’indietro, dall’ultima parola alla prima. La sua opera più celebre, “Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae”, dimostra una conoscenza enciclopedica di discipline come filosofia, teologia, cabala ed esoterismo.Una grafica su un cervello con sinapsi attivate (fonte: FreePik)Giovanniavrebbe anche accettato la sfida di discutere pubblicamente 900 tesi su varie materie, fatto che contribuì a rafforzare la sua fama di mente