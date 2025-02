Davidemaggio.it - Quanto costano i programmi TV in Spagna

7 milioni di euro per Masterchef Celebrity, 17,2 milioni per La Promessa. Sono le cifre contenute nei contratti che legano la TV pubblica spagnola alle case di produzione per la realizzazione di tali appuntamenti catodici. In nome della trasparenza, RTVE ha pubblicato sul suo sito i costi deirealizzati tramite fornitori superiori a 50.000 euro. In totale, nel 2024 sono stati elargiti 227 milioni.Prima di addentrarci nelle cifre, va notato che in Italia siamo ben lontani da cotanta trasparenza. Cosa più importante, è che non c’è concentrazione di case di produzione. Anche in questo caso, nel nostro paese avviene tutt’altro. Inoltre, si evidenzia come gli investimenti più alti siano stati ripagati con gli ascolti. Di seguito il dettaglio dei costi.TV inDavide Maggio.