Oasport.it - Quando le prossime gare di Goggia e Brignone? Calendario e orari dei prossimi appuntamenti

Leggi su Oasport.it

Senza soluzione di continuità, appena lasciato Sestriere, prosegue a Kvitfjell (Norvegia) la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile, che tra mercoledì 26 febbraio e domenica 2 marzo avrà in programma due prove cronometrate e treveloci.La tappa femminile di Kvitfjell, in Norvegia, infatti, si aprirà con due prove cronometrate, previste mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, mentre venerdì 28 e sabato 1 marzo ci sarà spazio per due discese, infine la chiusura del programma arriverà domenica 2 con il superG.Rivedremo all’opera sulle nevi norvegesi le azzurre Federicae Sofia, rispettivamente prima e sesta nella classifica generale di Coppa del Mondo, prima e seconda nella graduatoria di discesa, e seconda e terza in quella di superG, comandata dall’elvetica Lara Gut-Behrami.