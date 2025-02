Quotidiano.net - Quando a scrivere il curriculum è l’Intelligenza Artificiale

Candidato perfetto o è solo frutto del perfezionamento del? Nessun sistema, umano o digitale, in fondo è perfetto, ma sembra che utilizzareanche nelle candidature di lavoro sia una tendenza ormai sempre più diffusa, soprattutto tra i giovanissimi. Secondo una ricerca degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, infatti, il 26% dei candidati utilizza l'IA per perfezionare le proprie candidature, con una prevalenza tra le generazioni più giovani: il 57% della Generazione Z e il 40% dei Millennials si affidano a strumenti di IA per elaborare CV e lettere di presentazione. Quasi come se senza l’AI non sapessimo più cosa dire di noi. Senza pensare, poi, che essendo addestrata sul lavoro umano, dovrà affrontare alcuni pregiudizi umani, una delle sfide più grandi nel panorama odierno.