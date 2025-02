Puntomagazine.it - Qualiano, ennesimo abbandono di parti di veicoli: la periferia sempre più degradata

e Giugliano: altredinei pressi del ponte della ferrovia tra su via ripuariaNuovo caso diillecito diditrae Giugliano, su via Ripuaria nei pressi del ponte della ferrovia. Dopo la recente segnalazione di un episodio simile nei pressi della Chiesa dell’Immacolata a, il fenomeno sembra ripetersi con inquietante frequenza, aggravando il già precario stato di decoro urbano nelle zone periferiche.Anche in questa occasione, la carcassa del veicolo appare tagliata e abbandonata, contribuendo a uno scenario di degrado che rende l’areapiù simile a un paesaggio post-apocalittico, degno dei migliori film hollywoodiani.Una situazione che evidenzia non solo la mancanza di rispetto per l’ambiente e la comunità, ma anche l’assenza di controlli adeguati per prevenire tali atti di inciviltà e criminali.