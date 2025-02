Amica.it - Quali sono i benefici delle alghe rosse?

Le, chiamate scientificamente Rhodophyta,tra i più antichi organismi autotrofi eucarioti contenenti al loro interno clorofilla. Questa tipologia vive generalmente all’internoacque calde di mare. Inoltreparticolarmente interessanti per l’industria alimentare e cosmetica poiché contengono nella loro paretesostanze dette ficocolloidi, tra cui l’agar e la carragenina.?In campo cosmetico letrovano impiego all’interno di diverse formulazioni come creme anti-age, fanghi, lozioni idranti e lozioni per-cellulite. Ma non solo poiché questehanno la proprietà di tonificare e rivitalizzare l’epidermide, in particolare se la pelle è secca, priva di tono, spenta e affaticata.L’alga rossa è un ottimo battericida, funziona anche come anti-radicali liberi, depurativo, antiossidante e anti-tumorale.