Quali minerali ha l'Ucraina? E perché gli Stati Uniti li vogliono?

Kiev stima che circa il 5% delle “materie prime critiche” del mondo si trovi in ??Ucraina. Ciò include circa 19 milioni di tonnellate di riserve comprovate di grafite, che secondo l’agenzia statale Ukrainian Geological Survey rendono la nazione “uno dei primi cinque paesi leader” per la fornitura di questo minerale. La grafite viene utilizzata per realizzare le batterie dei veicoli elettrici.possiede anche un terzo di tutti i depositi di litio europei, il componente chiave delle attuali batterie. E prima dell’invasione russa, la quota globale di produzione di titanio del, un metallo leggero utilizzato nella costruzione di tutto, dagli aeroplani alle centrali elettriche, era del 7%. Inoltre,ha depositi significativi di metalli delle terre rare. Si tratta di un gruppo di 17 elementi che vengono utilizzati per produrre armi, turbine eoliche, elettronica e altri prodotti vitali nel mondo moderno.