Lettera43.it - Quali attori hanno rifiutato il premio Oscar?

Leggi su Lettera43.it

Vincere l’significa incidere il proprio nome nella storia del cinema. Massima espressione del grande schermo, la statuetta dell’Academy è il riconoscimento che ogni attore e regista ha sognato almeno una volta nella vita di sollevare al cielo. Eppure ci sono alcune star chedeciso, per ragioni differenti, di rifiutarlo e non presentarsi espressamente alla cerimonia. È il caso di George Scott per Patton – Generale d’acciaio nel 1971 o della più celebre rinuncia di Marlon Brando, che due anni dopo vinse per Il Padrino lasciando il palco a Sacheen Littlefeather, che lesse il famoso discorso contro le ingiustizie di Hollywood nei confronti dei nativi americani. In tanti poi non sono andati alla serata di gala poiché sicuri di non avere chance di successo o per altri impegni sul set.