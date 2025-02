Formiche.net - Quale futuro per l’Ue nell’ordine internazionale post?Ucraina. L’analisi del gen. Preziosa

L’Unione europea si trova oggi a un crocevia decisivo della sua storia, costretta a interrogarsi sul proprio ruolo nel nuovo ordineche sta emergendo. La guerra in Ucraina, l’inasprirsi delle tensioni globali e la nuova amministrazione americana sotto la guida di Trump impongono una riflessione profonda susarà ilassetto geopolitico mondiale e, di conseguenza, il posto che l’Europa potrà (e dovrà) occupare. Il mondo sta entrando in una nuova era, non solo digitale, ma anche geopolitica e tecnologica, in cui il vero potere non si misurerà più soltanto con la forza militare o economica, ma con la capacità di adattarsi a un panorama in costante trasformazione. Secondo Lucas Kello, il vero potenziale rivoluzionario della tecnologia non risiede tanto nell’invenzione in sé, quanto nei suoi effetti sociali e politici.