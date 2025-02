Ilrestodelcarlino.it - Pulcinelli: "Entro marzo vendo e me ne vado"

devi vendere, vattene, vattene". Al coro degli ultras della Curva Nord, alla fine si è unito anche quello dei supporters della Tribuna Mazzone e la sensazione è che il malcontento tra il pubblico stia crescendo. Massimoa fine gara ha affidato ad un post social la sua risposta ai tifosi. "Complimenti alla Ternana – ha scritto in due stories su Instagram – gara senza storia per noi. Sarete accontentati,il mese die me ne! Siamo arrivati alla fine". La prova dei bianconeri è stata desolante, con errori difensivi da dilettanti e una reazione più nervosa che tecnica. Cudini, un brutto Ascoli? "Perdere 3-0 e concedere occasioni alla squadra avversaria, senza che se le sia create, toglie autostima e anche fiducia. Abbiamo concesso tre occasioni nel primo tempo e abbiamo subito tre gol.