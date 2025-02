Biccy.it - Provvedimenti per Tommy Cash all’Eurovision? Cosa può fare l’EBU

Leggi su Biccy.it

Non si placa la polemica sue la sua Espresso Macchiato, la frase che ha scatenato l’indignazione del Codacos, del vicepresidente del senato, di Caterina Balivo e migliaia di italiani è quella che fa riferimento alla mafia: “Amo viaggiare sul jet privato con 24 carati, anche la mia casa è enorme e ho tanti soldi, lavoro 24 ore su 24. Ecco perché sudo come un mafioso. La vita è come gli spaghetti, è dura finché non ce la fai“. C’è chi chiede dei, addirittura l’esclusione del cantante estone dalla competizione. Effettivamente(L’Unione europea di radiodiffusione) potrebbe davvero intervenire.in arrivo per?Difficilmenteverrà fatto fuori dSong Contest 2025, ma Luca Dondoni ospite a La Volta Buona ha rivelato chepotrebbe comunque prendere deiEntro il 10 marzo potrebbero chiedere adi modificare il testo del suo brano in gara, soprattutto alla luce della grossa polemica internazionale scatenata dalla parola mafioso.