Provincia di Salerno, decisa la data del voto

Tempo di lettura: 2 minutiSi voterà domenica 6 aprile dalle otto alle 20 per eleggere il nuovo presidente delladi. Nella tarda mattinata di oggi è stato firmato il decreto per l’indizione delle nuove elezionili che serviranno a trovare il successore sulla poltrona di presidente di palazzo Sant’Agostino di Franco Alfieri, decaduto da sindaco di Capaccio e quindi anche dal vertice dell’amministrazionele di. Ladel 6 aprile non non è scelta a caso. Sarà esattamente tre giorni prima che la corte costituzionale terrà l’udienza per esprimerela sua decisione sulla possibilità di concedere il terzo mandato al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. In questa settimana si terrà anche la convocazione del consigliole necessario per la ratifica del consigliere consigliere di Serramezzana, Modesto del Mastro, per un’alternanza interna al partito di Giorgia Meloni, che sostituisce Aniella Gioiella.