‘Prova a Prendermi’ il musical tratto dal film cult per la prima volta in Italia

Leggi su Funweek.it

Dopo il successo di Aggiungi un Posto a Tavola e Rapunzel, Viola Produzioni porta per lanei teatrini Prova a Prendermi – Catch Me If You Can,dall’omonimodel 2002 con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Basato sulla storia vera di Frank Abagnale Jr. – interpretato a teatro da Tommasso Cassissa – ilracconta le avventure di un giovane truffatore degli anni ’60. Con le sue trovate, riuscì a ingannare banche, compagnie aeree, ospedali e alberghi, vivendo il suo personale sogno americano.Un viaggio avvincente tra raggiri, fughe spettacolari e l’inevitabile inseguimento da parte dell’agente dell’FBI Carl Hanratty, che finirà per diventare il suo più grande antagonista. e amico. La storia è sbarcata a Broadway nel 2012 con un adattamento teatrale curato da Terence McNally (libretto), Marc Shaiman e Scott Wittman (musiche e liriche), autori di celebricome Hairspray e Il Ritorno di Mary Poppins.