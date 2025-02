Tarantinitime.it - Proteggersi dalle truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoProsegue incessante l’impegno del Comando Provinciale deidi Taranto nella prevenzione delle, attraverso incontri informativi e campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio della provincia jonica. L’ultima iniziativa si è svolta presso la Parrocchia “Sacro Cuore” di Massafra, dove, al termine della Santa Messa, è stato organizzato un incontro per informare e sensibilizzare i, in particolare gli anziani, sul problema delle.A portare la voce deie i consigli per poter prevenire questi subdoli reati è stato il Capitano Gerardo Manzolillo, Comandante della Compagnia di Massafra dal 9 settembre scorso, forte di una pluriennale esperienza maturata presso il Nucleo Investigativo del Gruppodi Frascati.