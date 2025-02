Ilrestodelcarlino.it - Pronostico rispettato. Dosso vince gli assoluti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non poteva perdere. e infatti ha vinto. Zaynab, 25enne velocista rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre ha vinto il titolo tricolore dei 60 piani indoor, correndo in un ottimo 7’’07, con le avversarie staccate di un paio di metri. Seconda è infatti giunta Gaya Bertello in 7’’28, sull’esperta Gloria Hooper in 7’’30. In batteria Zaynab aveva vinto in 7’’10, con un’eccellente partenza. Laha onorato questi campionati disputati ad Ancona, dimostrando ottima applicazione in una manifestazione snobbata da alcuni suoi colleghi. Li ha usati come proficuo allenamento in vista dei ben più impegnativi campionati europei che si disputeranno in Olanda dal 6 al 9 marzo, poi seguiti dai mondiali cinesi del 21/23 marzo. Per lei è l’ottavo titolo italiano assoluto ed è la decima volta che corre i 60 sotto i 7’’10, quando prima di lei il record italiano era 7’’19.